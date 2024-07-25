Beşiktaş'ta gelen var, giden yok! Transferde formül arayışı

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Yeni sezona Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile transferleriyle giren Beşiktaş, son olarak kadrosuna Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i katmıştı. Yabancı sayısı 19'a çıkan siyah-beyazlılar, TFF'nin aldığı yeni karar sonrası bu rakamı 14'e indirecek.

GÖZLER FRIEDEL'DA Yeni transferler için bu nedenle beklemeye geçen Beşiktaş'ta tüm gözler gönderilecek isimler için görüşmelerini sürdüren yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'a çevrildi. ABD'li futbol adamının uluslararası bağlantılarını kullanarak elden çıkarılacak isimler için formüller bulması bekleniyor. Bu isimlerin gönderilmesinin ardından ise yeni transferler için hem kadroda hem de bütçede yer açılacak. REKLAM

YÜKSEK MAAŞLAR PROBLEM! Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Slovenya kampına götürmediği 4 yabancı; Ante Rebic, Montero, Alex-Oxlade Chamberlain ve Daniel Amartey gidecekler listesinin başında yer alıyor. Son 2 sezondur kiralanan Montero'ya İspanya'dan talipler var. Düşük maaşı nedeniyle yine kulüp bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Rebic, Chamberlain ve Amartey'e talipler olsa da yüksek bedelli kontratlarını bırakmaya yanaşmıyorlar. Beşiktaş'ta 1 yıllık sözleşmesi kalan Rebic 2.5 milyon Euro, 2 yıllık kontratı bulunan Chamberlain 3 milyon Euro, 2 yıllık sözleşmesi olan Amartey ise 1.7 milyon Euro kazanıyor. 3 ismin toplam kalan kontrat maliyeti 10 milyon Euro'yu buluyor.

ABOUBAKAR GİTMİYOR! Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun ortasında kadro dışı bırakılsa da sonradan takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile de yollar ayrılamadı. Yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği Kamerunlu futbolcu, teklifler olduğu konuşulsa da şimdilik ayrılığa yanaşmıyor. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, Slovenya kamp kadrosunda da yer aldı.

BİR TEK ROSIER GİTTİ Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kontratı biten isimler dışında şu ana kadar sadece Valentin Rosier'in sözleşmesi feshedildi. Karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Fransız futbolcu, İspanya'nın Leganes ekibine bedelsiz transfer oldu.