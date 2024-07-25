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        Haberler Dünya Donald Trump Kamala Harris'i hedef aldı: "Radikal solcu bir deli" | Dış Haberler

        Donald Trump Kamala Harris'i hedef aldı: "Radikal solcu bir deli"

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı Trump, ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından düzenlediği ilk mitingde muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Harris'i hedef aldı. Trump, Harris için "O dünyamızı yok edecek radikal solcu bir deli" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:33
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        Trump Harris'i hedef aldı
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, olası yeni rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i hedef almaya başladı.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez miting düzenleyen 81 yaşındaki Donald Trump, bu mitinginde muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yüklendi ve onu Biden'ı 'aldatmakla' suçladı.

        Trump, Harris'in Biden adaylıktan çekildikten sonra düzenlediği ilk seçim mitingindeki konuşmayı "akılsız" ve "başıboş" olarak nitelendirdi ve Harris'e yönelik "O, dünyamızı yok edecek radikal solcu bir deli" ifadelerini kullandı.

        Harris'in göç politikası hakkında eleştirilerde bulunan Trump, "Sınır çarı olarak Kamala, sınırlarımızı açarak 20 milyon kaçak uzaylı ülkemize akın edecek. Biden-Harris yönetiminin politikalarına son vererek tüm açık sınır politikalarına son vereceğim" dedi.

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        #Donald Trump
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