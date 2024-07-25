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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de damat katliamı: Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü | Son dakika haberleri

        Mersin'de damat katliamı: Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:54
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        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
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        Mersin'de eşi ile boşanma aşamasında olan koca katliam yaptı.

        Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı.

        Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Musa Ö, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

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        #Mersin 5inci Ağır Ceza Mahkemesi
        #katliam
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