Paris 2024'te 'Altına Hücum' olsun

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• Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 206 ülkenin katılımıyla 26 Temmuz Cuma günü başlayıp, 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

• Paris 2024’te ilk kez bir olimpiyat oyunlarının açılışı stadyumda yapılmayacak. Açılış, Seine Nehri boyunca şehir merkezinde gerçekleştirilecek.

• Paris 2024 için satışa çıkan 10 milyon biletin, 9 milyon 300 bini satılarak bu alanda olimpiyat rekoru kırıldı.

• 37 disiplinle 35 tesiste gerçekleştirilecek yarışlarda - karşılaşmalarda, Türkiye'yi; 102 sporcu temsil edecek.

'Team Türkiye' adı verilen olimpiyat kafilemiz, dün akşam saatlerinde 'Aynı ruhla yeniden' sloganıyla Fransa'ya uğurlandı. • Bir önceki olimpiyat oyunları olan Tokyo 2020’de 13 madalyayla olimpiyat tarihimizin madalya rekorunu kırmamız, Paris 2024’te hedefimizi iyiden iyiye büyüttü.

TOKYO 2020'DE TÜRKİYE • Altın... 2 • Gümüş... 2 • Bronz... 9 * Madalya sıralaması: 205 ülke arasında 35'inci.

Paris 2024'te; • Erkek Sporcu Sayısı… 5.500 • Kadın Sporcu Sayısı… 5.500 • Türk Erkek Sporcu Sayısı… 48 • Türk Kadın Sporcu Sayısı… 54 * * Londra 2012’den sonra ikinci kez kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısını geçti.

PARİS 2024’TE 17 DALDA 102 TÜRK SPORCUMUZ BULUNUYOR • Atıcılık… 7 • Atletizm… 16 • Badminton… 1 • Bisiklet… 1 • Boks… 8 • Artistik Jimnastik… 5 • Eskrim… 2 • Güreş… 11 • Halter… 1 • Judo… 8 • Masa Tenisi… 1 • Modern Pentatlon… 2 • Okçuluk… 4 • Tekvando… 5 • Voleybol… 13 • Yüzme… 8 • Yelken… 8 • Atıcılık disiplininde yer alacak olan Yusuf Dikeç, bir rekor kıracak. İlk kez Beijing 2008’e katılan Yusuf Dikeç, Paris 2024 ile 5’inci kez olimpiyat oyunlarına katılarak, bu alanda Türkiye adına rekor kıracak.

• Eskrim disiplininde yer alacak olan Enver Yıldırım, Münih 1972’den 50 yıl sonra bu dalda yarışan ilk sporcumuz olacak.

3 BÜYÜKLERDEN KAÇ SPORCU BULUNUYOR? • Fenerbahçe... 27 • Galatasaray... 6 • Beşiktaş... 1

Kazandıkları madalya sayısında 4 sporcumuz zirvede yer alıyor. Naim Süleymanoğlu (Halter) • Altın... 3 Halil Mutlu (Halter) • Altın... 3 Hamit Kaplan (Güreş) • Altın... 1 • Gümüş... 1 • Bronz... 1 Rıza Kayaalp (Güreş) • Gümüş... 1 • Bronz... 2

Bugüne kadar olimpiyatlarda en çok madalyayı ABD kazandı. • Altın... 1.077 • Gümüş... 840 • Bronz... 750 TOPLAM... 2.667

• En çok madalya kazanan sporcu ise Michael Phelps. Havuzların efendisi Michael Phelps; 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere olimpiyatlarda kazandığı 28 madalyayla kırılması bir hayli zor bir rekoru elinde bulunduruyor.

Olimpiyat Bayrağı'ndaki 5 halka, yerleşimin olduğu 5 kıtayı; Amerika (Kırmızı), Afrika (Siyah), Asya (Sarı), Avustralya (Yeşil) ve Avrupa'yı (Mavi) temsil ediyor. • 1896’da Atina’da başlayan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 30 kez düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti boyunca düzenlenen 23 olimpiyatın 21'ine toplam; 1.175 sporcuyla katıldık. • 1928 Amsterdam’da madalyaya çok yaklaştık. Tayyar Yalaz, sakatlığı nedeniyle minderden çekilmek zorunda kalınca güreş dalında dördüncü oldu. Los Angeles 1932'ye yolun uzunluğu ve masrafların çokluğu nedeniyle katılamadık. Moskova 1980'e ise Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal etmesini protesto ederek olimpiyata katılmayan 64 ülke arasında yer aldık. • 100 yıl önceki olimpiyatlar da Paris'te düzenlenmişti. REKLAM • Olimpiyat oyunlarında ilk madalyaları; Yaşar Erkan ve Mersinli Ahmet olarak tanınan Ahmet Kireççi ile Berlin 1936’da güreş dalında kazandık. Erkan; altın, Kireççi ise bronz madalyayla Türkiye’nin olimpiyat tarihine geçti. Cumhuriyet tarihimiz boyunca; • En Çok Sporcumuzun Yer Aldığı Olimpiyat… Londra 2012 (114) • Hiç Madalya Kazanamadığımız Olimpiyatlar… Paris 1924, Amsterdam 1928, Montreal 1976 • En Az Madalya Kazandığımız Olimpiyat… Münih 1972 (1) • En Çok Madalya Kazandığımız Olimpiyat… Tokyo 2020 (13) Bugüne kadar, olimpiyat tarihimizde 9 disiplinde madalya kazandık. Toplam madalyanın (104) % 63'ünü ata sporu güreşte (66) kazandık. TÜRKİYE’NİN 100 YILDA MADALYA SAYILARI ALTIN • Güreş… 29 • Halter… 8 • Okçuluk… 1 • Boks… 1 • Tekvando… 1 • Judo… 1 TOPLAM… 41 GÜMÜŞ • Güreş… 18 • Boks… 3 • Tekvando… 3 • Karate… 1 • Halter… 1 • Atletizm… 1 TOPLAM… 27 BRONZ • Güreş… 19 • Tekvando… 5 • Karate… 3 • Boks… 3 • Atletizm… 2 • Halter… 2 • Jimnastik… 1 • Judo… 1 TOPLAM… 36 REKLAM HANGİ OLİMPİYAT OYUNLARINDA HANGİ SPORCULARLA HANGİ MADALYALARI KAZANDIK? BERLİN 1936 (2 Madalya) Altın Madalya • Yaşar Erkan (Güreş) Bronz Madalya • Mersinli Ahmet Kireççi (Güreş)

LONDRA 1948 (12 Madalya) Altın Madalya • Celal Atik (Güreş) • Gazanfer Bilge Altın (Güreş) • Mehmet Oktav (Güreş) • Mersinli Ahmet Kireççi (Güreş) • Nasuh Akar (Güreş) • Yaşar Doğu (Güreş) Gümüş Madalya • Adil Candemir (Güreş) • Halit Balamir (Güreş) • Kenan Olcay (Güreş) • Muhlis Tayfur (Güreş) Bronz Madalya • Halil Kaya (Güreş) • Ruhi Sarıalp (Atletizm) * * Güreş dışında ilk madalya

Ruhi Sarıalp (1924 - 2001) HELSİNKİ 1952 (3 Madalya) Altın Madalya • Bayram Şit (Güreş) • Hasan Gemici (Güreş) Bronz Madalya • Adil Atan (Güreş) MELBOURNE 1956 (7 Madalya) Altın Madalya • Hamit Kaplan (Güreş) • Mithat Bayrak (Güreş) • Mustafa Dağıstanlı (Güreş) Gümüş Madalya • İbrahim Zengin (Güreş) • Rıza Doğan (Güreş) Bronz Madalya • Dursun Ali Eğribaş (Güreş) • Hüseyin Akbaş (Güreş)

Hamit Kaplan (1934 -1976) ROMA 1960 (9 Madalya) Altın Madalya • Ahmet Bilek (Güreş) • Hasan Güngör (Güreş) • İsmet Atlı (Güreş) • Mithat Bayrak (Güreş) • Mustafa Dağıstanlı (Güreş) • Müzahir Sille (Güreş) • Tevfik Kış (Güreş) Gümüş Madalya • Hamit Kaplan (Güreş) • İsmail Ogan (Güreş)

Ahmet Bilek (1932 - 1970) TOKYO 1964 (6 Madalya) Altın Madalya • İsmail Ogan (Güreş) • Kazım Ayvaz (Güreş) Gümüş Madalya • Ahmet Ayık (Güreş) • Hasan Güngör (Güreş) • Hüseyin Akbaş (Güreş) Bronz Madalya • Hamit Kaplan (Güreş) MEXICO CITY 1968 (2 Madalya) Altın Madalya • Ahmet Ayık (Güreş) • Mahmut Atalay (Güreş) MÜNİH 1972 (1 Madalya) Gümüş Madalya • Vehbi Akdağ (Güreş)

Ahmet Ayık (1938) LOS ANGELES (1984) (3 Madalya) Bronz Madalya • Ayhan Taşkın (Güreş) • Eyüp Can (Boks) • Turgut Aykaç (Boks)

Eyüp Can (1964) SEUL 1988 (2) Altın Madalya • Naim Süleymanoğlu (Halter) Gümüş Madalya • Necmi Gençalp (Güreş)

Naim Süleymanoğlu (1967 - 2017) BARCELONA 1992 (6 Madalya) Altın Madalya • Naim Süleymanoğlu (Halter) • Mehmet Akif Pirim (Güreş) Gümüş Madalya • Hakkı Başar (Güreş) • Kenan Şimşek (Güreş) Bronz Madalya • Ali Kayalı (Güreş) • Hülya Şenyurt (Judo) * * Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcumuz.

Hülya Şenyurt (1973) ATLANTA 1996 (6 Madalya) Altın Madalya • Halil Mutlu (Halter) • Hamza Yerlikaya (Güreş) • Mahmut Demir (Güreş) • Naim Süleymanoğlu (Halter) Gümüş Madalya • Malik Beyleroğlu (Boks) Bronz Madalya • Mehmet Akif Pirim (Güreş)

Halil Mutlu (1973) SIDNEY 2000 (5 Madalya) Altın Madalya • Halil Mutlu (Halter) • Hamza Yerlikaya (Güreş) • Hüseyin Özkan (Judo) Bronz Madalya • Adem Bereket (Güreş) • Hamide Tosun (Tekvando)

Hamza Yerlikaya (1976) ATİNA 2004 (11 Madalya) Altın Madalya • Halil Mutlu (Halter) • Nurcan Taylan (Halter) • Taner Sağır (Halter) Gümüş Madalya • Atagün Yalçınkaya (Boks) • Bahri Tanrıkulu (Tekvando) • Eşref Apak (Atletizm) • Şeref Eroğlu (Güreş) Bronz Madalya • Aydın Polatçı (Güreş) • Mehmet Özal (Güreş) • Reyhan Arabacıoğlu (Halter) • Sedat Artuç (Halter)

Nurcan Taylan (1983) PEKİN 2008 (5 Madalya) Altın Madalya • Ramazan Şahin (Güreş) Gümüş Madalya • Azize Tanrıkulu (Tekvando) Bronz Madalya • Nazmi Avluca (Güreş) • Servet Tazegül (Tekvando) • Yakup Kılıç (Boks)

Nur Tatar (1992) LONDRA 2012 (3 Madalya) Altın Madalya • Servet Tazgül (Tekvando) Gümüş Madalya • Nur Tatar (Tekvando) Bronz Madalya • Rıza Kayaalp (Güreş) RIO 2016 (8 Madalya) Altın Madalya • Taha Akgül (Güreş) Gümüş Madalya • Rıza Kayaalp (Güreş) • Selim Yaşar (Güreş) • Daniyar İsmayilov (Halter) Bronz Madalya • Yasmani Copello Escobar (Atletizm) • Nur Tatar (Tekvando) • Cenk İldem (Güreş) • Soner Demirtaş (Güreş)

Yasmani Copello Escobar (1987) TOKYO 2020 (13 Madalya) Altın Madalya • Mete Gazoz (Okçuluk) • Busenaz Sürmeneli (Boks) Gümüş Madalya • Eray Şamdan (Karate) • Buse Naz Çakıroğlu (Boks) Bronz Madalya • Ferhat Arıcan (Jimnastik ) • Ali Sofuoğlu (Karate) • Merve Çoban (Karate) • Hakan Reçber (Tekvando ) • Hatice Kübra İlgün (Tekvando) • Taha Akgül (Güreş) • Rıza Kayaalp (Güreş) • Yasemin Adar Yiğit (Güreş) • Uğur Aktaş (Karate)

Mete Gazoz (1999) İleri tarihte kesinleşen olimpiyat oyunları şöyle; • Los Angeles 2028 (ABD) • Brisbane 2032 (Avustralya) • Türkiye, 2036'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak istiyor. Ev sahipliği adına yarışacağımız ülkeler; Hindistan, Şili, Endonezya, Güney Kore, Katar, İsviçre ve Hindistan.