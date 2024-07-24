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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 17:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:54
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        Rusya'daki saldırının faili Bodrum'da yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

        Yerlikaya şunları söyledi: "Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

        Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya Interpol biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır. Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

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