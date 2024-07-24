Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi. Sevilla'dan transfer edilen Faslı forvetin sağlık kontrollerinden geçip sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, haftalardır beklediği yeni golcüsüne kavuştu. Sarı-lacivertlilerin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

        27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

        En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

        Faslı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        F.BAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

        Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. En-Nesyri, henüz İstanbul'a gelmeden önce yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verilmişti.

        REKLAM

        JARDEL'İN REKORUNU KIRABİLİR!

        Fenerbahçe, En-Nesyri’yi 17 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama transfer ettiğini açıklarsa, Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi olacak. 2000/01 sezonunda Galatasaray’ın Porto’dan 17 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu.

        Geçen sezonu 41 maçta 20 gol ve 3 asist ile tamamlayan Faslı oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fas Milli Takımı ile 73 maça çıkan golcü oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

        EN - NESYRI KİMDİR?

        1.92 m boyunda olan En-Nesyri, hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde öne çıkıyor. Ayrıca hızlı koşuları ve savunma arkasına yaptığı derinlemesine koşularla rakip savunmaları zor durumda bırakabiliyor. Yüksek boyu ve güçlü zıplama yeteneği sayesinde hava toplarında oldukça etkili olabiliyor. Özellikle duran toplarda ve ortalarda sıkça gol aranan bir golcü özelliği taşıyor. Sert şutları ile bilinen En-Nesyri, forvet pozisyonunda çeşitli rolleri üstlenebiliyor. Hem merkez forvet olarak hem de kanat forvet olarak oynayabiliyor.

        En-Nesyri, kariyerine Fas'ın Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başladı. 2015 yılında İspanyol kulübü Málaga'ya transfer oldu ve burada ilk olarak B takımında oynadı, kısa süre sonra A takıma yükseldi. Málaga formasıyla 41 maçta 5 gol kaydetti. 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında CD Leganés'e transfer olan En-Nesyri, burada daha fazla forma şansı buldu ve başarılı performanslar sergiledi. Leganés formasıyla 53 maçta 15 gol attı.

        2020 yılında 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan En-Nesyri, burada kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başladı. Sevilla formasıyla 2020-2024 yılları arasında 196 maçta 73 gol ve 7 asist yapmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Habertürk Anasayfa