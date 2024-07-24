Son dakika haberi Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, haftalardır beklediği yeni golcüsüne kavuştu. Sarı-lacivertlilerin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. En-Nesyri, henüz İstanbul'a gelmeden önce yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verilmişti.

Fenerbahçe, En-Nesyri’yi 17 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama transfer ettiğini açıklarsa, Süper Lig tarihindeki en pahalı transferi olacak. 2000/01 sezonunda Galatasaray’ın Porto’dan 17 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jardel, bir Süper Lig kulübünün en pahalı transferi olmuştu.

Geçen sezonu 41 maçta 20 gol ve 3 asist ile tamamlayan Faslı oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fas Milli Takımı ile 73 maça çıkan golcü oyuncu, 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

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