Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
Bingöl'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere de saldırdı. Dehşete düşüren olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken valilik ve emniyetten peş peşe açıklamalar geldi.
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Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında dehşet sahneleri yaşandı.
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İsmi öğrenilmeyen madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı.
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Zanlı kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Korkunç olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilikten yapılan açıklamada, yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."
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