DİNOZOR KEMİKLERİ EJDERHALARA YORULMUŞTU

Ejderhalara olan inanç sadece efsanelere değil aynı zamanda somut kanıtlara da dayanıyordu ya da en azından uzun zaman önce insanlar böyle düşünüyordu. Binlerce yıl boyunca kimse dünyanın dört bir yanında zaman zaman ortaya çıkan dev kemiklere ne anlam vereceğini bilemedi ve ejderhalar, dinozorlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlar için mantıklı bir seçim gibi görünüyordu.