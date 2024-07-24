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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!

        İzmir'de önemli bir operasyon gerçekleşti. Kendilerine hurdacı ve domates işçisi süsü vererek uyuşturucu ticareti yapan 12 kişilik suç örgütü çete çökertildi. Tamer D.'nin çete lideri olduğu suç örgütünün 140 milyon TL değerindeki gayrimenkul ve 22 adet lüks motorlu aracına el konuldu

        Giriş: 24.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:35
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        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
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        İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yıllarda düzenlenen en önemli operasyonlardan birine imza attı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapan narkotik ekiplerinin dikkatini hurdacılık yapan bir grup çekti.

        HURDACI VE DOMATES İŞÇİSİ KILIĞINA GİRMİŞLER

        Bu kişileri takibe alan polis ekipleri, uyuşturucu piyasasının inanılmaz bir zincirine ulaştı. Bu grubun zaman zaman hurdacı zaman zaman domates işçisi kılığına girerek uyuşturucu ticareti yaptıkları görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan teknik takip, çetenin tüm bağlantılarını ortaya çıkarttı.

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        OPERASYON DÜZENLENDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda, hurdacı ve domates işçisi kılığına giren uyuşturucu çetesinin liderinin Tamer D., olduğu belirlendi. Tüm bağlantıları tespit eden İzmir polisi, bu sabah savcılığın talimatıyla birlikte belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        PARALAR AKLANDI

        Düzenlenen şafak baskınıyla 12 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda, çetenin nasıl para akladığı bilgilerine ulaşıldı. Çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre çete, suçtan elde ettikleri gelirleri kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak aklıyordu.

        140 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKULE EL KONULDU

        Evlerde yapılan aramalarda bulunan 4.3 kilogram altın, 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 233 bin lira paraya el konuldu.

        Ayrıca piyasa değeri 140 milyon lira olan 36 adet gayrimenkul ve 22 lüks motorlu araçlara da el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor.

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        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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