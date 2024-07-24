Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Elon Musk: Oğlum woke hareketi tarafından öldürüldü

        Elon Musk: Oğlum woke hareketi tarafından öldürüldü

        Cinsiyet değiştiren çocuğunun ameliyatına kandırıldığı için izin verdiğini söyleyen ünlü iş insanı Elon Musk, "Bunun ardından duyarcı zihin virüsünü ortadan kaldırmaya yemin ettim. Biraz ilerleme kaydettik" diye konuştu

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 24.07.2024 - 00:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini Texas'a taşıma kararı alan Elon Musk, Amerika’nın en hararetli başlıklarından biri olan konuya dair son açıklamasında kendi ‘büyük oğlu’ ile yaşadığı durumu örnek gösterdi.

        Adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdiğini duyuran ve bugün 20 yaşında olan genç, 2022 yılında babası Musk ile tüm ilişkisini kesmişti.

        Bir YouTube yayınında konuşan Musk, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki adı Xavier olan çocuğu ile ilgili yaşadığı süreçte “kandırıldığını” söyledi.

        REKLAM

        Elon Musk, kendisine çocuğunun "intihar edebileceğinin" söylenmesi sonrası endişe ile ergenlik engelleyici ilaçların kullanımına onay verdiğini söyledi.

        Musk, “Bu nedenle oğlumu kaybettim” dedi ve bu olaydan sonra "woke hareketini" yok etmek için kendisine söz verdiğini söyledi.

        Elon Musk, hakkında yazılan biyografi kitabında Twitter’ı satın alma kararının ardında bu “woke akıl virüsünü” yok etme sözün yattığını ima ediyordu.

        YASA NEDENİYLE ŞİRKETLERİNİ TEXAS'A TAŞIMAYA KARAR VERDİ

        Oxford sözlüğüne göre woke kelimesi cinsellik, cinsel kimlik ve ırk konularında “uyanmış-bilgilenmiş” anlamlarında kullanılıyor. Amerika’da ‘yeni sol’ olarak da tanımlanan bu kesim özellikle Cumhuriyetçiler tarafından ‘radikal sol’ oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor.

        Milyarder işadamı Musk kısa süre önce de California'da onaylanan cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini buradan Texas'a taşımaya karar verdi.

        REKLAM

        Söz konusu yasa, öğrencilerin cinsel kimlik bilgilerini, aileleri ile paylaşma konusunda öğretmenleri sınırlıyor.

        Bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "ebeveyn hakları hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya giren kurallara karşı hazırlandı.

        Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri, ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu.

        Eyalet genelinde uygulamaya girecek AB 1955 isimli yasa, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor.

        Yasaya destek veren LGBTQ haklarının savunucusu aktivistler, öğrencilerin mahremiyet hakkı olduğunu söylerken yasaya karşı çıkanlar, "ebeveynlerin çocuklarındaki değişimle ilgili bilgi almaya hakları olduğunu" öne sürüyor.

        California eyalet yönetimi yasayla ilgili, "Siyasetçilerin ve okul çalışanlarının hatalı şekilde aile meselelerine karışmasını engelleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruyor" değerlendirmesini yapıyor.

        Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" demiş ve şirketini Muhafazakarların yönetiminde bir eyalet olan Texas’a taşıma kararı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa