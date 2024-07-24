Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzonda
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz - sedasız evlendiği ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk ile memleketi Trabzon'a el öpmeye gitti
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız hayatlarını birleştirmişti.
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği ise Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
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Çift, daha sonra da mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımlamıştı.
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İKİ AY SONRA EL ÖPMEYE GİTTİLER
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitti.
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"EN KIYMETLİLERİM"
Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımladı.
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Yusuf Yazıcı ayrıca eşine Çaykara turu yaptırmayı da ihmal etmedi.
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, dünyaca ünlü Uzungöl manzarası eşliğinde çay içti.
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Ailece keyifli vakit geçiren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, o anları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.
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Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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