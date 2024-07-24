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        Haberler Magazin Yeni evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzon'a el öpmeye gitti - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, Trabzonda

        Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz - sedasız evlendiği ortaya çıkan Melisa Aslı Pamuk ile memleketi Trabzon'a el öpmeye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 08:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:59
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          2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız hayatlarını birleştirmişti.

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          Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği ise Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.

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          Çift, daha sonra da mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımlamıştı.

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          İKİ AY SONRA EL ÖPMEYE GİTTİLER

          Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, iki ay sonra el öpmeye milli futbolcunun memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesine gitti.

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          "EN KIYMETLİLERİM"

          Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk, annesi ve nenesi ile olan bu kareyi; "En kıymetlilerim" notuyla yayımladı.

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          Yusuf Yazıcı ayrıca eşine Çaykara turu yaptırmayı da ihmal etmedi.

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          Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, dünyaca ünlü Uzungöl manzarası eşliğinde çay içti.

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          Ailece keyifli vakit geçiren Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, o anları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.

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          Çiftin, '61' temalı fotoğrafları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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