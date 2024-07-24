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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: Mou'nun Fener'ine lazım olanlar.. - Futbol Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..

        Fenerbahçe 2024-2025 sezonuna Lugano galibiyetiyle başladı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında konuk olduğu İsviçre ekibini 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'ye zaferi getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:05
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        • 1

          Mourinho'nun Fenerbahçesi ilk resmi maçında Lugano'yu devirdi. 4-3 kazandılar ve turu rahata aldılar. Maçta pozitif taraflar ve negatif taraflar elbette var. Ama galibiyetle başlamak her zaman iyidir.

          Gelelim hem ilk maç itibariyle hem de BİLGİLERİMİZ ışığında analizlarimize:

        • 2

          Önce pozitif taraflar:

          • Takım hem özgüvenli hem de rahat. Geçen seneden gelen birlikte oynama bilinirliliği de etkili unsur.

          • Ali Koç döneminde ilk defa bu kadar klas bir kadro var. Hem geniş hem de ortalaması birbirine yakın kalitede isimlerden oluşan müthiş bir kadro oluştu. Nesyr - Maximen - Oğuz Aydın katkıları da gayet yerinde.

          • Mou ve ekibi fizik gücü yüksek, devamlı konsantre, hep talepkar ve her daim hazır oyuncular topluluğu yapacak gibiler. Ayrıca hocanın kendisi de gayet motive gözüküyor.

        • 3

          • Rakip takım hocası 3'lüye döndü Mou da hemen hamle yaptı Ferdi - Mert Müldür ile 3'lü gibi dizdi takımını. Hamleye karşı uyumayan bir hocası var takımın.

          • Dzeko da Tadic de kalitelerini göstermeye devam ediyorlar.

        • 4

          Negatif taraflara gelirsek:

          • Krunic falan hiç uğraşmaya değmez. Muhakkak bir BABA merkez orta saha oyuncusu şart oğlu şart.

        • 5

          • Savunmada özellikle tandemde ciddi bireysel hatalar yapıldı.

          • Asıl kötü olan merkezde ciddi sayıda top kaybı yapıldı ki bu kabul edilemez. Bu kadar top kaybı bu seviyede bile 3 gole neden oldu.

        • 6

          • Mou takımları için 3 gol yenmesi inanılmazdır. Buraya muhakkak çalışacaktır hoca.

          • Kaleci transferi de imkan dahilinde düşünülebilir.

        • 7

          Mourinho, orta sahaya takviye istiyor. Biliyoruz. Ama hocanın geçen yılki kadroda yer alan ve katkı veren bir iki oyuncuya daha pozitif bakması lazım. İsmail Yüksek - İrfan Can Kahveci gibi..

        • 8

          Bu isimler milli takımda olduklarından hoca onları daha yeni görecek. Ama bu iki isim takıma seviye katabilecek oyuncular. Evet, 1 BABA orta saha lazım. Belki Becao yerine bir stoper de hatta belki kaleci değişimi de iyi olur.

        • 9

          Ama İsmail ve İrfan Can muhakkak ana kadronun (yani ilk 15-16'nın) unsurları olmalı diye düşünüyorum. Önyargılı olmayan, sabit fikirli olmayan usta hoca Mourinho'nun takımına çok daha katkı vereceğini düşünüyorum.

        • 10
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