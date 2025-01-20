Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, aralarında Bağlar eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eski yardımcısı olan Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ile Aziz İhsan Aktaş’ın yakın akrabalarının da bulunduğu 26 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Hazırlanan iddianamede Diyarbakır Ticaret Odası’nın Bağlar Belediyesi tarafından yapılan ihalenin usule aykırı olduğu gerekçesiyle ihbarda bulunduğu vurgulandı.

Dosyayla ilgili bilirkişi raporunda 2019 yılında yapılan temizlik, asfalt ile parke taşı döşeme ihalesinin Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiği belirtildi. Bağlar Belediyesi’nin 2020 yılında davetiye usulüyle 3 firmayı davet ettiği ancak, firmaların birbirlerine para transferleri yaptığı ve akraba oldukları belirtildi. Şirketlerin İstanbul’daki soruşturmada tutuklanan Ramazan Murat Aktaş ile Tekin Aktaş’a ait olduğu kaydedildi.

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İhalede 3 yıllığına kiralanacak araçların şirkete ait olması gerektiği yazılmasına rağmen de kiralama yöntemiyle yapıldığına da dikkat çekildi. 99 milyon TL olan ihale bedelinin yüzde 11 kırım yapılarak 88 milyon 776 bin TL ile belirtilen şirkete verildiği de aktarıldı.

BAŞKAN BEYOĞLU, YARDIMCISI TUTŞİ’Yİ SUÇLADI

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Bağlar Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Beyoğlu ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben cezaevinde tutukluyum. Ferit Tutşi’yi belediyeden tanırım, belediye başkan yardımcımdı. Ferit Tutşi’ye ben bu ihale için sadece katılacak şirketler Türkiye’nin önde gelen bu işin altından kalkabilecek terör örgütüyle bağlantısı olmayan şirketleri çağırın dedim. Firmaları kendimiz seçelim, güvenlik soruşturmasından geçsin dediğim için bu işten anlayan belediye personelleri ihaleyi pazarlık usulüne göre açtı. Pazarlık usulüne göre olması gerektiğini ben onayladım. İhaleye seçilen firmaların isimlerini ben Ferit Tutşi’ye vermedim. İhaleye katılacak 5 şirketi dediğim esaslara göre seçip bana onay vermem için imzaya sundular. Ben de bu şirketlerin güvenlik soruşturmalarının yapıldığını öğrendim ve sorun olmadığını düşünerek belediyemize hizmet için ihaleye çağırılmasına onay verdim. İhale yapıldı, ihaleyi belirtilen şirket kazandı. Kazanan şirketin yetkilisi, sahibi benim yanıma gelmedi. Bu şirket ile herhangi bir ticari işim veya alacak vereceğim olmadı. İhaleyi yapan Ferit Tutşi’dir. İhaleye sözlü ya da yazılı olarak hiçbir müdahalede bulunmadım. Ferit Tutşi ile köy ve şehir yollarının asfaltlanmasıyla ilgili görüştük. İhaleyi kimin kazandığını hatırlamıyorum. İhale Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi. Ferit Tutşi asfaltı kendimiz yapalım dedi maliyet daha azalır. Kullanılacak araçlarla ilgili ihaleye çıktık. Yine aynı şekilde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin olmasını istedim. Yazılı, sözlü herhangi bir şirketin ismini vermedim herhangi bir talimat vermedim. Şirket sahibi ve yetkilileri Ramazan Aktaş ve Tekin Aktaş’ı tanımam, ifade sırasında ilk defa duydum. Daha önce hiç görüşmedim, iletişim kurmadım. Ferit Tutşi’nin ifadesinde dediği gibi bu fikir benden çıkmadı tam aksine Ferit Tutşi’den böyle bir fikir geldi. Sadece maliyeti az olacağı için Ferit Tutşi’ye sadece bu ihaleyi biz yapalım ihaleye katılacak şirketleri biz belirleyelim çünkü yerel şirketler gelirse hizmet yürümez, gelecek şirketlerin terör örgütüyle bağlantısı olabileceğini söyledim."

TUTŞİ: "İHMALİM YOK" Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ferit Tutşi de şunları söyledi: “O tarihlerde şirketlerin güvenlik soruşturması için başkanımız Hüseyin Beyoğlu hem sayın valimizden, hem de il emniyet müdürümüzden yardım alıyordu. Bunu bize her seferinde söylüyordu. Kendisinin belirlediği 3 firma da muhtemelen güvenlik soruşturmasından geçebilen firmalardır. Bu firmaların Diyarbakır firması olmadığını hatırlıyorum. Bunun nedeninin de güvenlik zafiyetinin olmaması olduğunu düşünüyorum. Hüseyin başkan bunların hepsini planlayarak hareket ediyordu. İhale pazarlık usulü ile yapıldı, ihaleye katılan firmaların yetkililerini tanımıyorum. Ben fen işleri müdür vekili olduğum için ihalenin bizim bünyemiz altında yapıldığından dolayı harcamanın yetkilisi olarak ihalede görev aldım. İhalenin iş ve işleyişinin doğru yürütülmesi için denetledim. İhale şartnamesini hangi personelin hazırladığını hatırlamıyorum. Hüseyin Beyoğlu’nun bulduğu firmaları nasıl tespit ettiğini bilmiyorum. Ama güvenlik nedeniyle başka illerden ve güvenlik soruşturmasından geçtiklerini biliyorum. Bağlar Belediye Başkanlığını 2019 ile 2024 yılları arasında birçok farklı mülkiye müfettişleri tarafından denetlendi, bu ihale belki 3-4 kez kontrol edildi. Sizin tespit ettiğiniz iki firma arasındaki ilişkiyi kimse tespit edemedi. Bizim açımızdan olumsuz bir durum yoktu. Bu ihalede benim bir ihmalim söz konusu değildir. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun yazılı talimatıyla teklif usulüyle ihale yapıldı." BAŞSAVCILIK CEZA İSTEDİ Başsavcılık milyonluk ihalelerde aralarında Aziz İhsan Aktaş’ın yakınlarının bulunduğu ve tutuklu bulunan Bağlar Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi’nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında TCK 235’nci maddesi uyarınca 3 yıldan 7’şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava mayıs ayında 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.