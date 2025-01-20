Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı. 12 yıl sonra konsolosluğa Türk Bayrağı yeniden çekildi
Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te düşmesinin ardından Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı.
12 yıl sonra açılan Halep Başkonsolosluğu'nda Türk Bayrağı göndere çekildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 12 yıllık aranın ardından geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatarak, "Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek." ifadesini kullanmıştı.
Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek. İnşallah Türk Hava Yolları uçuşlarına da yakında başlanacağını göreceğiz." demişti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Aralık günü açılmıştı.