Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevgili genç kardeşlerimize de hoş geldin diyorum. Her birinize aşkınız için ahde vefanız için teşekkür ediyorum.

"YUNANİSTAN'IN ATTIĞI ADIMLARI TAKİP EDİYORUZ"

Yunan makamları ile görüşmelerimizde Batı Trakya'daki kardeşlerimizin sorunları ilk sırada yer alıyor. Yunanistan tarafından atılan tüm adımları takip ediyoruz. Aynı durum Kıbrıs Türk halkının gasp edilen hakları için de geçerli. 1963 ile 1974 yılları arasında yaşanan katliamları birçoğumuz daha dün gibi hatırlıyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin dramlarını asla unutamayız. Tüm bu suçlar işlenirken batılı kurum ve kuruluşlar hiçbir şey yapmadı. 1983 yılında KKTC'nin ilanıyla barış harekatı taçlandırılmıştır.

REKLAM "MUHALEFETİN ESKİ SİYASETİNİ TERK ETMEYE BAŞLAMASINI ÖNEMSİYORUZ" Federalizme dayanan tekliflere bizim de Kıbrıs Türk'ünün de karnı tok. Duruşumuzu tekrar net bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs davasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyduk. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durması için desteklerimizi de sürdürüyoruz. "TOKALAŞMAK AMACIYLA UZATILAN HİÇBİR ELİ HAVADA BIRAKMAYIZ" Özellikle muhalefetin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden eski siyasetini terk etmeye başlamasını önemsiyoruz. Lefkoşa'da sergilenen birlikteliğin başta terörle mücadelede olmak üzere milli meselelerde sürdürülmesini temenni ediyorum. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

"ENFLASYONU HEDEFLEDİĞİMİZ YERE İNDİRECEĞİZ" Ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Enflasyon bundan sonra daha hissedilir şekilde düşecektir. Enflasyonda da en kötü tabloyu geride bıraktığımızı düşünüyorum. 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz. Milletimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. "BAKANLIK, KAYNAĞINDAN TAHSİLİNE BAŞLAYACAK" Buradan CHP genel başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha fazla sözler vererek gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınız bedava yapacağız dedikleri ancak 3-4 kez zam yaptıklarının fiyatlarını düşürsünler.

"EMEKLİLERE FAYDANIZ DOKUNSUN İSTİYORSANIZ TALİMAT VERİN" Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine Bakanlığı'mız kaynağından borçların tahlisine başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık. 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir. Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır. Buradan emeklilerimize sesleniyorum. Yaşadığınız sıkıntıların farkındayım. Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, popülizmle işimiz yok.

"KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMESİN" Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir modern şehrinde göremeyeceğiniz bir durumla karşı karşıyayız. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Bizim bu isteklere bu arzulara bu feryatlara sessiz kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim, hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, Gazze'de sayısı 40 bini aşan masum insanın katledilmesine sesini çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez.

"İNSAN SEVMİYORLAR Kİ BİR KÖPEĞİ NASIL SEVSİNLER" Komisyonda kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üstüne yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun. İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevsinler. Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında katil diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır. "MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK" Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz. Meclis tatile girmeden Genel Kurul'a sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."