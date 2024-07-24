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        Haberler Dünya Donald Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler! | Dış Haberler

        Donald Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'a seçim mitinginde düzenlediği silahlı saldırının ardından öldürülen Crooks'a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Kolluk kuvvetlerinin vücut kameralarına görüntülerde Crooks'un cansız bedeninin yanında olayı anlamaya çalışan yetkililerin "Bu o" dediği duyuldu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:05
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        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın 13 Temmuz günü seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının yankıları sürüyor. Trump'ı sağ kulağından yaralayan 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks olayın yerinde öldürülmüştü, kolluk kuvvetlerinin o anlara ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        Kolluk kuvvetlerinden alınan vücut kamerası görüntülerinde, yetkililerin Trump'a ateş açan saldırganın cansız bedenin yanında olanları anlamaya çalıştığı ve tartıştığı görüldü.

        Görüntülerde yetkililer, Thomas Matthew Crooks'un Trump'ı vurduktan sonra keskin nişancılar tarafından vurularak öldürüldüğü Butler, Penn.'deki bir binanın çatısında görülüyor.

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        "BU O"

        Crooks'un cesedi çatıda, kan izlerinin yanında ve tüfek gibi görünen şeyin birkaç metre uzağında görülürken, kamera dışındaki birinin "Beaver County keskin nişancıları onu gördü ve fotoğrafları gönderdi. Bu o" dediği duyuldu.

        Bir kolluk kuvveti memuru silahı işaret ederken "Tüfek tam orada" diyor.

        Videoda Gizli Servis ajanı olduğu anlaşılan bir adamın yerel yetkililerle konuştuğu ve yakındaki bir bisiklet hakkında sorular sorduğu görülüyor.

        Birisinin "O bisiklette miydi?" diye sorusuna "Bilmiyoruz" yanıtı verdiği duyuluyor.

        GİZLİ SERVİS DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ

        ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, kampanya mitingi sırasında eski Başkan Donald Trump'a suikast düzenleyen zanlıyı engelleyememesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmasının ardından dün istifa etti.

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        Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

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        #Donald Trump
        #ABD
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