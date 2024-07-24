Yazarlardan Lugano - Fenerbahçe yorumları

"TADİC VE TADİC"

Halil Özer/Milliyet: Arada büyük fark var. Kalite farkı... Lugano kötü takım değil. Ama Fenerbahçe karşısında yetersiz. Yine de en iyisini yaptılar. Tüm güçlerini harcadılar ama ellerinden bu kadarı geldi. İlk yarıda Fred kötüydü.. Djiku kötüydü. Orta alanda Kruniç’in dışında kimse yoktu. Tabii bir de Tadiç... Bu adam olmaz ise isterse Guardiola gelsin fark etmez... Şu anda takımın her şeyi. En kötü anda bile ayakta kalıyor takımını yönlendiriyor. İlk yarının son yarım saatinde Fenerbahçe toparladı. Daha iyi top yaptı, pozisyona girdi. Golü de buldu.