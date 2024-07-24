Aslıhan Doğan Turan'ın ailece tekne turu devam ediyor
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ailesiyle birlikte tekne tatilinin 10'uncu gününde Cennet Koyu'nda görüntülendi
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Arda Turan, teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un yeni sezon hazırlıkları için Bolu'daki kampta. Eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocukları ise Bodrum'daki tekne tatiline devam ediyor.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan, anne - babasıyla birlikte Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.
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Aslıhan Doğan Turan, tatilin 10'uncu gününde ilk kez mayolu görüntülendi. Siyah renkli bir mayo giyen Turan, teknede güneş gözlüklerini çıkarmadı.
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Gün boyunca çocuklarıyla ilgilenip annesi ve babasıyla sohbet eden Aslıhan Doğan Turan, denize girmedi.