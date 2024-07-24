Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk'ın Donald Trump'a her ay 45 milyon dolar bağış yapacağı iddia edilmişti: Yanıt geldi | Dış Haberler

        Elon Musk'ın Donald Trump'a her ay 45 milyon dolar bağış yapacağı iddia edilmişti: Yanıt geldi

        WSJ'nin haberinde Elon Musk'ın, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'a seçim kampanyası için ayda 45 milyon dolar bağışta bulunacağı iddia edilmişti. Musk bu iddialara yanıt verdi ve böyle bir şey söylemediğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 08:39 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal'da yer alan haberde Tesla, Space X ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'a ayda 45 milyon dolar bağışta bulunacağı iddia edilmişti.

        Elon Musk bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Musk, "Donald Trump'ın seçim kampanyasına destek olmak için her ay 45 milyon dolar bağışta bulunacağımı asla söylemedim." dedi.

        WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, Musk'ın Trump'ın kampanyasına ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığı iddia edilmişti.

        MUSK TRUMP'I DESTEKLEDİĞİNİ BELLİ ETMİŞTİ

        Donald Trump'ın 13 Temmuz günü seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramasının ardından Musk, ilk kez Trump'ı desteklediğini belli etmişti. Sosyal medya hesabından Demokratları sıkça eleştiren Musk, Trump'ın saldırıya uğramasının ardından başkanlık yarışında onu desteklediğini açıkça belli etti.

        ABD'de başkanlık seçimlerinin büyük oradan bağışçılar tarafından finanse ediliyor, bu yüzden bağışlar seçim yarışında önemli bir yer tutuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #Elon Musk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa