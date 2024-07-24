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İstanbul'da olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ORMANDA ARAMA YAPILDI DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a (28) ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

AİLESİ BULMAK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un, 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.