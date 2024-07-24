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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET! Kayıp olarak aranan Ahmet Topuz'un cesedi bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra acı haber!

        İstanbul'da, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis ekipleri, bir erkeğe ait cansız beden buldu. Cesedin 42 gündür kayıp olarak aranan 28 yaşındaki Ahmet Topuz'a ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 08:06 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:13
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        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
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        İstanbul'da olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        ORMANDA ARAMA YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı.

        KAYIP OLARAK ARANIYORDU

        Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a (28) ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        AİLESİ BULMAK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

        Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un, 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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