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        Jose Mourinho'dan eleme maçlarında müthiş istatistik!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 yenerek turun kapısını araladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise, Avrupa kupalarında eleme maçlarındaki inanılmaz serisini Fenerbahçe'nin başında da sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:47
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          UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

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          Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Avrupa kupalarında eleme maçlarındaki müthiş başarısını Fenerbahçe'de sürdürdü.

        • 3

          Teknik direktörlük kariyeri boyunca Avrupa kupalarında 6 eleme maçına çıkan Mourinho, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyetle ayrıldı.

        • 4

          Portekizli teknik adam, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'nin başında toplam 6 eleme maçına çıkarken, Mou'nun ekipleri söz konusu maçlarda 21 kez gol sevinci yaşadı.

        • 5

          Jose Mourinho'nun 3 farklı UEFA organizasyonunda elde ettiği skorlar şu şekilde:

        • 6

          UEFA Avrupa Ligi Elemeleri:

          17 Eylül 2020 | Loko Plovdiv 1-2 Tottenham

          24 Eylül 2020 | Shkendija 1-3 Tottenham

          1 Ekim 2020 | Tottenham 7-2 Maccabi Haifa

        • 7

          UEFA Konferans Ligi Elemeleri:

          19 Ağustos 2021 | Trabzonspor 1-2 Roma

          26 Ağustos 2021 | Roma 3-0 Trabzonspor

        • 8

          UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri:

          23 Temmuz 2024 | Lugano 3-4 Fenerbahçe

        • 9

          "HEDEFİMİZ KADIKÖY'DE DE KAZANMAK"

          Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "İlk maçı galibiyetle tamamlamış olduk. İkinci maçımızı İstanbul’da oynayacağız. Taraftarlarımızın da yoğun desteği ve bizi ittirmesiyle beraber hedefimiz oradan da galibiyetle ayrılıp turu geçmek” dedi.

        • 10

          "BÖYLE BİR SAHADA OYNANMASI KABUL EDİLEMEZ"

          Maçın sentetik çimde oynanmasıyla ilgili konuşan Mourinho, “Maçtan önce bununla ilgili konuşmak istememiştim çünkü bir mazeret sunmak istemedik. Plastik yani sentetik zeminde maç oynaması zordu. Futbolcular da bu anlamda fazlasıyla zorlandılar. Dribbling yapmakta zorlandılar, topun akışı konusunda zorluklar yaşadık. Dolayısıyla adapte olması zor oldu. Maçtan önce bununla alakalı konuşmak istemedim ama zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu sahada, bu zeminde oynamak kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması bence kabul edilemez” değerlendirmesini yaptı.

        • 11

          TRANSFER AÇIKLAMASI

          Son olarak transfer süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Portekizli teknik direktör, “Açıkçası mutluyum. Kulübün çıkardığı işten dolayı da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aslında ben buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu transferler anlamında. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı, bazı oyuncularımızla sadece üç antrenman gerçekleştirmiştik. Zor bir durumdu açıkçası. Ama zamanla herkes performansını arttırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, Yönetimimize, Sportif Direktörümüze, bu konuda efor, çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        • 12

          FERDİ KADIOĞLU: MOURINHO ÖZEL BİRİ

          Fenerbahçe'nin maçtaki son golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmanın ardından teknik direktörü Jose Mourinho'yu övdü. Ferdi, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir." yorumunu yaptı.

        • 13

          24 yaşındaki futbolcu, "Mourinho'yu iki kelime ile anlatabilir misin?" şeklinde gelen soruya ise "Özel biri!" cevabını verdi.

        • 14

          SZYMANSKI: MOURINHO'NUN SÖYLEDİĞİ ŞEYLER BİZE YARDIMCI OLDU

          Fenerbahçe'nin bir diğer yıdlızı Sebastian Szymanski ise Jose Mourinho'nun devre arasındaki konuşması üzerine sorulan soruyu yanıtlarken, şu ifadeleri kullandı: "Ne konuşulduğunu söyleyemem, bu bizim sırrımız. Bunu afişe edemem, hocamıza saygısızlık yapamam. Eğer hocamız söylemek isterse kendisi söyler ama şunu söyleyebilirim ki söylediği şeyler bize yardımcı oldu."

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