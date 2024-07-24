Galatasaray'ın Alexander Bah teklifine ret!
Danimarka basını, sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Alexander Bah için resmi teklifte bulunduğunu yazdı. Ancak Portekiz kulübünün teklifi düşük bularak reddettiği belirtildi.
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Transferde sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray için son iddia Danimarka'dan geldi.
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Danimarka basınından Bold'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah için teklifte bulundu.
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Galatasaray'ın 26 yaşındaki yıldız için Benfica'ya yaptığı teklifin 12 milyon euro olduğu kaydedildi.
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BENFICA REDDETTİ!
Ancak Portekiz kulübünün, sarı-kırmızılıların yaptığı bu teklifi yetersiz bulup reddettiği belirtildi.
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Guela Doue'den son anda vazgeçen Galatasaray böylece, sağ bek transferinde bir kez daha umduğunu bulamadı.
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Öte yandan Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk teması 1.5 ay önce kurduğu da haberin detaylarında yer aldı.
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Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bah, geçen sezon 32 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.