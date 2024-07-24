Bakan Şimşek: Dış yükümlülükleri azaltıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırmasına ilişkin, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in ifadeleri şöyle:
"Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.
Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek."