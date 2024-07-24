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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB, Suudi Arabistan ile depo alım işlemini sonlandırdı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB, Suudi Arabistan ile depo alım işlemini sonlandırdı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:29
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        TCMB, Suudi Arabistan ile depo alım işlemini sonlandırdı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi.

        Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirildi.

        Duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.

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