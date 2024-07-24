Prens William'ın kazancı açıklandı
Prens William'ın gelirinin büyük bölümünü oluşturan Cornwall Dükalığı'ndan 2023 - 2024 mali yılı için elde ettiği kazanç açıklandı
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Birleşik Krallık tahtının ilk varisi olan Prens William'ın Cornwall Dükalığı mülkünü yönettiği ilk yılında on milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıktı.
Cornwall Dükalığı, İngiltere'deki iki kraliyet dükalığından biri. Hüküm süren Birleşik Krallık hükümdarının en büyük oğluna, doğumda veya ebeveyni tahta geçtiğinde veriliyor. Tahtın varisi Cornwall Dükü ünvanına sahip oluyor.
Dükalığa ait varlıkları kişisel çıkar için satamıyor, ancak bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Cornwall Dükalığının geliri, tahtın varisi Galler Prensi'nin hazinesine aktarılıyor. Dükalık hem turizm hem de tarımsal üretimde önemli gelir elde ediyor.
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Prens William, babası Kral Charles tahta çıktığında kendisine miras kalan Cornwall Dükalığı mülkünün yıllık gelirinden 30 milyon dolar civarında kazanç elde etti.
Cornwall Dükalığı'nın yayınladığı yıllık raporda, Prens William'ın Cornwall Dükü olarak 2023 - 2024 mali yılı için 23.6 milyon sterlin (1.001.062.440 TL) tutarında geliri kullandığı açıklandı.
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Bu meblağın Prens William, Prenses Kate ve 3 çocuklarının resmi ve hayır işleriyle özel harcamalarında kullanıldığı belirtildi.
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42 yaşında Prens William, bilinen anlamda bir maaş almıyor. Bunun yerine yıllık masrafları büyük ölçüde, tahtın varisine fon sağlamak amacıyla Kral III. Edward tarafından 1337'de kurulan bir mülk olan Cornwall Dükalığı tarafından karşılanıyor.
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Değeri, 2022'de 1.5 milyar dolar olarak ölçülen bu geniş mülk, İngiltere ve Galler'deki 23 bölgede 130 bin dönümlük bir alana yayılıyor. Mirasçıyı ve ailesini desteklemek için kullanılan arazi, çiftlikler, evler ve diğer varlıkları içeriyor.
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Prens William'ın, Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği gelirin tamamı üzerinden, belirtilmeyen ev harcamaları düşüldükten sonra gelir vergisi ödeyeceği biliniyor.
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