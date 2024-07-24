Birleşik Krallık tahtının ilk varisi olan Prens William'ın Cornwall Dükalığı mülkünü yönettiği ilk yılında on milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıktı.

Cornwall Dükalığı, İngiltere'deki iki kraliyet dükalığından biri. Hüküm süren Birleşik Krallık hükümdarının en büyük oğluna, doğumda veya ebeveyni tahta geçtiğinde veriliyor. Tahtın varisi Cornwall Dükü ünvanına sahip oluyor.

Dükalığa ait varlıkları kişisel çıkar için satamıyor, ancak bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Cornwall Dükalığının geliri, tahtın varisi Galler Prensi'nin hazinesine aktarılıyor. Dükalık hem turizm hem de tarımsal üretimde önemli gelir elde ediyor.