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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sky News Arabia kanalında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.

"Netanyahu’nun başka bir ajandası var. Filistin’de ateşkes Netanyahu’nun politik amaçlarıyla örtüşmüyor” ifadelerini kullanan Fidan, PKK terör örgütü ile ilgili ise şunları söyledi:

“(PKK/YPG) Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor. PKK Irak’ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak’ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü”

Gazze konusunda iki devletli çözümü desteklediklerinin altını çizen Fidan, "Anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz" dedi. Bakanı Fidan, “İki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, ileride bir dördüncü Gazze savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız” açıklamasını yaptı.