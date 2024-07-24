Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
Kocaeli'nde, para üstü tartışmasında Veteriner Hekim Ali Özen'i darp edip serbest bırakılan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez, dün gece yeniden gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kocaeli'nde olay, 21 Temmuz öğle saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi.
45 TL'Yİ İBAN'DAN ÖDEMEK İSTEDİVeteriner Hekim Ali Özen.
DHA'da yer alan habere göre kliniğe gelerek mama alan müşteri Can Sönmez, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL’lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi.
DEKONTU GÖRMEK İSTEDİ TARTIŞMA ÇIKTICan Sönmez tutuklandı.
Veteriner Hekim Ali Özen’in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı.
1 SAAT SONRA 2 KİŞİYİ YANINA ALIP GELDİ
Dükkandan bağırarak ayrılan Can Sönmez, yaklaşık 1 saat sonra yanında Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez ile birlikte geri döndü. Şüpheliler, Özen’e dükkanın dışına çıkması için bağırdı.
DEHŞET ANI KAMERADA
Özen çıkmayınca şüpheliler, ona saldırıp darp ederken, o anlar da kameraya yansıdı.
SERBEST BIRAKILMIŞLARDI
Polis tarafından 22 Temmuz'da gözaltına alınan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Karara itiraz edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.