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        Türk futbolunda yabancı futbolcu sınırının tarihi

        TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig kulüplerinin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabileceklerini açıkladı. Yeni karara göre ilk 11'deki yabancı oyuncu sınırı da kaldırıldı; takımlar ilk 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek. TFF'nin son kararı sonrası Türkiye'de yabancı kuralının geçmişini sizler için derledik...

        Giriş: 24.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:41
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        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
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        Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon 12'ye düşürülmesi planlanan yabancı sayısını 14 yaptı. Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken bunların 14'ü yabancı olabilecek. Müsabaka isim listesine en fazla 12 yabancı yazılabilecek. İlk 11'in hepsi yabancı olabilecek. Trendyol 1. Lig'de ise maç listesindeki 8 yabancının 6'sı sahada olabilecek.

        Profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarıyla ilgili alınan kararlar şöyle:

        - Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

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        - Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

        - TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

        12'YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

        TFF'nin önceki yönetiminin aldığı kararda 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'ten 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştü.

        TÜRKİYE'NİN "YABANCI SINIRI" TARİHİ

        Habertürk Spor, Türk futbolunda adeta yaz boz tahtasına dönen yabancı kurallarının geçmişini araştırdı...

        İLK YABANCI FUTBOLCU ADALETSPORLU GARO

        Türk futbolunda yabancı oyuncu devri, 1951 yılında İstanbul’un Adalet takımına transfer olan Arjantinli Oscar Garo ile başladı. Uzaktan attığı gollerle futbolseverlerin büyük beğenisini kazandığı belirtilen Garo, Türkiye’deki ilk profesyonel yabancı futbolcu olarak da tarihin sayfalarındaki yerini alırken bir devrin ve büyük tartışmaların da başlangıcı oldu.

        1951 yılında başlayan yabancı oyuncu hikayesi, 1966 yılına kadar bir yabancı oynatılması kuralı ile devam etti. 1966'da ise ilk değişiklik yapıldı, yabancı sayısı ikiye çıktı. 1989 yılında ise yabancı sayısı 3 olmuştu. Geçen yıllar ve değişen futbol, 1996'da yabancı kuralını dörde çıkardı. 1999'a gelindiğinde ise yabancı sayısı artık beşti!

        2000'LERLE BİRLİKTE "+" DÖNEMİ

        33 yılda sadece 4 kez değişen yabancı kuralı 2000'li yıllarla birlikte ise artık birbirinden ilginç formüllerin kullanıldığı, sürekli değişen bir sürece girdi. İşte son 24 yıldaki yabancı kuralları:

        2000-2001: 5+1

        - 5 yabancı sahada, 1 yabancı tribünde.

        2001-2002: 5+1+2

        - 5 yabancı sahada, 1 yabancı yedek kulübesinde, 2 yabancı tribünde.

        2004-2005: 6

        - 6 yabancı da sahada

        2007-2008: 6+1 ve 6+2

        6+1 ile başlayan sezonun devre arasında 6+2'ye geçildi.

        2010-2011: 6+2+2

        6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde, 2 futbolcu tribünde.

        2011-2012: 6+2

        6 yabancı sahada, 2 yabancı yedek kulübesinde. Takımda 10 yabancı bulundurulsa da 8'i maç kadrosunda yer alabildi.

        2013-2014: 6+0+4

        10 yabancıdan 6'sı sahada, 4'ü ise tribünde.

        2014-2015: 5+3

        8 yabancıdan 5'i sahada, 3'ü yedek kulübesinde.

        2015-2016: 14

        28 kişilik kadronun 14'ü yabancı. 14 yabancıdan 11'i sahada.

        2020-2021: 2. yarı: 14+2

        16 yabancıdan 11'i sahada, 3 yabancı yedek kulübesinde, 2 yabancı tribünde.

        2021-22: 8+6

        35 kişilik kadronun 14'ü yabancı. Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu.

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        2022-23: 8+6+3

        A Takım listesine 35 futbolcu. Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu.

        Çeşitli koşullara bağlı olmak üzere 14 yabancıya ek olarak 3 yabancı futbolcu kadroda.

        Mavi Kart'ı olan yabancı futbolcuya ilk 11'de +1 kontenjan.

        2024-25: 14

        28 kişilik kadronun 14'ü yabancı. 14 yabancıdan 11'i sahada.

        Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'si yazılacak. 2 yabancı tribünde.

        4 BÜYÜKLERDE SON DURUM NE?

        YABANCI SINIRINDA UNUTULMAZ OLAYLAR, İLGİNÇ UYGULAMALAR

        - Mustafa Denizli, derbide 6 yabancı oynattı

        2000-2001 sezonuna 5+1 kuralıyla girilirken Beşiktaş ve Fenerbahçe, İnönü'de ligin 6. haftasında karşı karşıya geldi. Nevio Scala yönetimindeki Kartal, Mustafa Denizli'nin öğrencilerini 3-0 mağlup ederken maç içerisinde unutulmayacak bir an yaşandı.

        Derbinin 61. dakikasında Denizli, Türk statüsünde oynayan Elvir Balic'i çıkarıp yerine Milan Rapaic'i aldı. Ve Fenerbahçe sahada Revivo, Mirkovic, Lazetic, Moshoeu, Andersson ve Rapaic olmak üzere 6 yabancıyla yer aldı.

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        Maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, TFF tarafından yabancı kuralına uymadığı için hükmen de 3-0 mağlup ilan edildi.

        - Gaziantep de yabancı ihlali kurbanı

        2011-2012 sezonundaki Trabzonspor -Gaziantepspor maçının 61. dakikasında konuk ekipte Cenk Tosun'un yerine Sosa oyuna dahil oldu. Antep temsilcisi, 65. dakikada Popov-Turgut Doğan Şahin değişikliği yapılana kadar 4 dakika sahada 7 yabancı futbolcu ile mücadele etti. 4-1 kazanan Trabzonspor, 4-0 hükmen galip ilan edildi.

        - Galatasaray 11 yabancıyla çıkan ilk takım oldu

        Galatasaray, 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Konyaspor ile oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

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