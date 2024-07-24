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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı

        İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki B. Kaya, çıkan tartışmada 63 yaşındaki babası Hasan Kaya'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekibine yakalanmamak için 6'ncı kattaki daireden çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata, ardından da yangın merdiveninden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlının silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. B. Kaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Giriş: 24.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:37
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        • 1

          Küçükçekmece Halkalı'da hareketli dakikalar yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir apartmanın 6'ncı katındaki daireden gelen kavga sesleri üzerine adfese Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Adrese giden polis ekipleri, içeri girmek istedi.

        • 2

          ÇARŞAF SARKITARAK KAÇTI

          Edinilen bilgiye göre, içerde babası Hasan Kaya'yı bıçaklayan 23 yaşındaki B. Kaya, polislerin kendisini yakalamaması için kapıyı içerden kilitledi.

          Polisler kilitli kapıyla uğraşırken, şüpheli 6'ncı kattaki dairenin balkonundan çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        • 3

          Çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata inen saldırgan yangın merdivenini kullanarak olay yerinden kaçtı.

        • 4

          BABA AĞIR YARALI

          Kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri 63 yaşındaki baba Hasan Kaya'yı kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

          Baba Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        • 5

          Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Babasını bıçaklayarak kaçan B. Kaya, Taksim'de yakalandı.

        • 6

          Dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        • 7

          Silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan B. Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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