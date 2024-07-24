Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı

ÇARŞAF SARKITARAK KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, içerde babası Hasan Kaya'yı bıçaklayan 23 yaşındaki B. Kaya, polislerin kendisini yakalamaması için kapıyı içerden kilitledi.

Polisler kilitli kapıyla uğraşırken, şüpheli 6'ncı kattaki dairenin balkonundan çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.