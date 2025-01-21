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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Dinamo Kiev maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Dinamo Kiev maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Dinamo Kiev maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip 3 galibiyet ve 3 beraberlikle UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi. Galatasaray bu maçtan alacağı galibiyetle ilk 8 şansını da epey bir artıracak. Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı. Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:30
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Kristo Tohver

        SAAT: 18.30

        YAYIN: TRT 1

        Galatasaray: Muslera, Sanchez, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen

        Dinamo Kiev: Nescheret, Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk, Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi, Kabaiev, Voloshyn, Vanat

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

        ÜST TURU GARANTİLEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi.

        "Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.

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        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.

        KIEV'İN PUANI YOK

        Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı.

        Ukrayna Premier Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Dinamo Kiev, 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ülkesinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini arayan Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 6 maçı kaybetti.

        Avrupa'daki 6 maçta sadece 1 gol atabilen Dinamo Kiev, kalesinde 15 gol gördü.

        Son resmi maçına 16 Aralık 2024'te Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne karşısında çıkan Dinamo Kiev, 1-0 kazandığı müsabakadan sonra resmi maç oynamadı. Başkent Kiev temsilcisi, bu süreçte Antalya'da hazırlık kampı yaptı.

        EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

        Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında puan kaybı yaşamadı.

        "Kupa 2"de sahasında 3 maça çıkan "Cimbom" sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3, İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray, zaman zaman kalesini savunmakta zorlansa da coşkulu ve etkili futboluyla söz konusu maçları kazanmasını bildi.

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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

        24 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, çıktığı son 24 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

        Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 24 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

        KIEV İLE İLK RANDEVU

        Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele ediyor.

        UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama oynanacak.

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