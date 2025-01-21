Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray'dan Emerson hamlesi: Sağ beke de kiralık formülü! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Emerson hamlesi: Sağ beke de kiralık formülü!

        Devre arası transfer döneminde üç transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray sağ beki de Emerson'u kiralayarak çözmeyi planlıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 21.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Stoper ve forvet hattına öncelik veren sarı-kırmızılılar sağ bek için de girişimler yürütüyor.

        • 2

          Elias Jelert’e Championship’ten gösterilen ilgiye rağmen Okan Buruk Danimarkalı savunmacının takımda kalmasından yana.

        • 3

          Diğer yandan Okan Buruk hem üçlü hem dörtlü savunma kurgusunu bir arada oynamayı planladığı için bek takviyesinin uygun şartlarda yapılmasını istedi. Galatasaray devre arası transfer döneminde ekonomik kaynağının büyük bölümünü ön bölgeye ayırmayı düşünüyor.

        • 4

          Sarı-kırmızılı kulüp sağ bek bölgesi için ise Milan Skriniar gibi kiralama formülünü devreye sokacak.

        • 5

          Galatasaray, Kyle Walker’ı transfer etmek isteyen Milan’dan Emerson için resmi girişimlere başladı.

        • 6

          Sarı-kırmızılı kulüp yıllık 2,5 milyon Euro net ücreti bulunan Brezilyalı savunmacıyı 6 aylığına kiralamak istiyor.

        • 7

          Sarı-kırmızılı kulüp bu transferi 750 bin Euro kiralama bedeli, 7 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 1 milyon 250 bin Euro'luk altı aylık ücretle bitirmek istiyor.

        • 8

          Kariyerinde Barcelona, Real Betis ve Tottenham gibi kulüpler de bulunan Brezilyalı savunmacı Ağustos 2024’te İtalya’nın yolunu tutmuştu. Sağ stoper ve orta sahanın sağında da oynayabilen Emerson bu yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu.

          Bu sezon 25 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı gol ya da asist katkısı sunamadı.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa