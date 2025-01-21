Galatasaray'dan Emerson hamlesi: Sağ beke de kiralık formülü!
Devre arası transfer döneminde üç transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray sağ beki de Emerson'u kiralayarak çözmeyi planlıyor. İşte detaylar...
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Stoper ve forvet hattına öncelik veren sarı-kırmızılılar sağ bek için de girişimler yürütüyor.
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Elias Jelert’e Championship’ten gösterilen ilgiye rağmen Okan Buruk Danimarkalı savunmacının takımda kalmasından yana.
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Diğer yandan Okan Buruk hem üçlü hem dörtlü savunma kurgusunu bir arada oynamayı planladığı için bek takviyesinin uygun şartlarda yapılmasını istedi. Galatasaray devre arası transfer döneminde ekonomik kaynağının büyük bölümünü ön bölgeye ayırmayı düşünüyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp sağ bek bölgesi için ise Milan Skriniar gibi kiralama formülünü devreye sokacak.
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Galatasaray, Kyle Walker’ı transfer etmek isteyen Milan’dan Emerson için resmi girişimlere başladı.
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Sarı-kırmızılı kulüp yıllık 2,5 milyon Euro net ücreti bulunan Brezilyalı savunmacıyı 6 aylığına kiralamak istiyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp bu transferi 750 bin Euro kiralama bedeli, 7 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 1 milyon 250 bin Euro'luk altı aylık ücretle bitirmek istiyor.
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Kariyerinde Barcelona, Real Betis ve Tottenham gibi kulüpler de bulunan Brezilyalı savunmacı Ağustos 2024’te İtalya’nın yolunu tutmuştu. Sağ stoper ve orta sahanın sağında da oynayabilen Emerson bu yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu.
Bu sezon 25 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı gol ya da asist katkısı sunamadı.
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