Sabah saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken Sözcü Gazetesi, yazarları Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde olduğunu duyurdu.

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Sözcü'de yer alan habere göre ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor. Yakınları, çevre hastanelerde de Nedim Türkmen ile ilgili herhangi bir iz bulamadı.

Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı! Haberi Görüntüle