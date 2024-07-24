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        Son dakika haberi Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda 1'inci ve 2'nci haftanın maç programını açıkladı. Sezonun açılış maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:12
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        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın müsabaka programı açıklandı. 2024 - 2025 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın oynayacağı müsabaka ile açılacak. Buna göre Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

        Ayrıca 5 Ağustos'ta yapılacak olan play-off turu kura çekimleri sonrasında kulüplerin UEFA Kupaları fikstürlerine göre 3 ve 4. hafta programları, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında yapılacak çalışma ile ilk yarının kalan haftalarının programının ilan edileceği belirtildi.

        Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

        1. hafta

        9 Ağustos Cuma

        21.00 Galatasaray - Hatayspor

        10 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

        21.45 Antalyaspor - Göztepe

        21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

        11 Ağustos Pazar

        19.15 Sivasspor - Trabzonspor

        21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

        21.45 Samsunspor - Beşiktaş

        12 Ağustos Pazartesi

        21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

        21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

        2. hafta

        16 Ağustos Cuma

        21.00 Konyaspor - Galatasaray

        17 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kayserispor - Sivasspor

        21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

        21.45 Göztepe - Fenerbahçe

        18 Ağustos Pazar

        19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

        21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

        21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

        19 Ağustos Pazartesi

        21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

        21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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