Kopenhag'dan resmi açıklama: Elias Jelert, Galatasaray'da!

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Galatasaray, uzun zamandır gündemini meşgul eden sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı yeni teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Genç futbolcu Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 650 bin euro kazanacak. Jelert'e ödenecek bonservisin 8-9 milyon euro bandında olması bekleniyor. Bu bedel bonuslarla 11 milyon euro'ya çıkabilir. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.