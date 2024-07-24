Olimpiyatlarda bir garip maç: 2 saat sonra gelen VAR kararı!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları, futbol karşılaşmaları ile başladı. Arjantin'in Fas karşısında 90+16'da skoru 2-2 yapmasıyla sahada ortalık karıştı. Hakemler sahayı terk etti, yaklaşık 2 saat sonra sahaya gelen hakemler VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle golü iptal etti. Fas maçı 2-1 kazandı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçlar bugün oynandı. Arjantin'in Fas ile karşılaştığı maçta ise şaşırtan olaylar yaşandı.
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Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadele 2-1 devam ederken Arjantin, 90+16'da Cristian Medina ile beraberlik golünü buldu.
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Bu golün ardından Fas taraftarları sahaya girdi ve Arjantin yedek kulübesinin önüne ve sahaya havai fişek atıldı.
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Maçın hakemi oyuncuların soyunma odasına gitmesini işaret etti.
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Olaylarından yaklaşık 2 saat sonra maç kaldığı yerden devam etti.
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Hakemler sahaya geldi ve ofsayt nedeniyle golü iptal etti.
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Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
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MASCHERANO'DAN TEPKİ
Arjantin takımının teknik direktörü Javier Mascherano ise yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi, "Bu hayatımda gördüğüm en büyük sirk."
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LIONEL MESSI'DEN DE TEPKİ: İNANILMAZ
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi de yaşananlara tepki gösterdi.
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