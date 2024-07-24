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        Haberler Gündem Dilan Polat'ın mahkemeye yaptığı tahliye talebi reddedildi

        Dilan Polat'ın mahkemeye yaptığı tahliye talebi reddedildi

        Dilan Polat'ın tutukluluğa yaptığı itiraz yine reddedildi. Mahkeme mevcut delil durumunu dikkate alarak Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 19:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:08
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        Dilan Polat'a tahliye yok
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        Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre kara para akladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmış ve 40'ar yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açılmıştı.

        TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Dava açıklandıktan sonra yeni bir gelişme yaşanmıştı. Detaylı bir MASAK raporunda Dilan Polat'ın kara para akladığına dair delil bulunmadığı vurgulanıyordu. Dilan Polat bu rapora dayanarak mahkemeye başvurmuştu. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu itirazı değerlendirdi. Tahliye talebini reddederek Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        28 SANIK 4 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

        4 Eylül'de Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlanılacak.

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        #Dilan Polat
        #Dilan Polat tahliye
        #haberler
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