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        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı | Son dakika haberleri

        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, yol kenarında oyun oynayan çocukların arasına daldı. Feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:09
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        11 yaşındaki sürücü çocukların arasına daldı
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        Malatya’nın Akçadağ ilçesinde küçük yaştaki çocuğun seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği traktör, oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı.

        Kaza, saat 21.00’de ilçeye bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. K.A. (11) idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı.

        Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada G.Ş. (7), A.K. (7), Ada Yıldırım (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) isimli çocuklar yaralandı.

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        Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar, Akçadağ Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan Zelal Yıldırım ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kardeşi Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan G.Ş. ve A.K.‘nın tedavilerine devam edilirken, Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Traktör sürücü çocuk ise jandarma gözetimine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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