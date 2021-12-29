TBMM'de kripto para toplantısı

Kripto Para Platformu temsilcileri TBMM'ye gitti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Twitter’da canlı sohbete katıldığımız ve bugün görüşlerini almak üzere TBMM’ye davet ettiğimiz Kripto Para Plaftormu’ndan gelen arkadaşları Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, Bilgi ve Teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri ile birlikte dinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer İleri ise görüşmeyle ilgili olarak "TBMM’de Kripto Para Plaftormu’yla önümüzdeki süreçte atacağımız adımlar ve beklentiler üzerine bir görüşme gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.