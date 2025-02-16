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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TBMM'de bu hafta, 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi' görüşmeleri başlayacak - Teknoloji Haberleri

        TBMM'de bu hafta, 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi' görüşmeleri başlayacak

        TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda ilk olarak sanayi ve ticaret alanlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:19
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        Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmeleri bu hafta
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        Teklife göre; Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar para cezası uygulanacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) KOSGEB'e ödeyeceği aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından 2 katına kadar çıkarılabilecek. Ayrıca, ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençlere, 'Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun' hükümlerine tabi olmaksızın burslar verecek.

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        SİBER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLECEK

        Türkmenistan ve Azerbaycan ile yapılan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair teklifleri ele alması beklenen Genel Kurul, 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ile Siber Güvenlik Başkanı'nın yer alacağı Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi, belge, yazılım, veri ve donanımı vermeyenler veya bunların alınmasına engel olanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

        KOMİSYON GÜNDEMLERİ

        Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin kurulan araştırma komisyonu, komisyonun çalışma usulü ve takvimini belirlemek üzere salı günü toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Yapay Zeka Politikaları Derneği, Bilişim Sanayicileri Derneği, Açık Veri ve Teknoloji yetkililerini dinlemek üzere toplanacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon ise Karma Alt Komisyon Başkanlık Seçimi ve Çalışma Takviminin Belirlenmesi amacıyla çarşamba günü toplanacak.

        Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

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