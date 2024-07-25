TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon tatilde de çalışacak
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 25.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:55
Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'un, TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.
Resmi Gazete'de yer alan söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 23 Temmuz'da yapılan 106'ıncı birleşiminde alındı.
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