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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi | Son dakika haberleri

        Ankara'da TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi

        Ankara'da TIR'a yüklenen iş makinesi, seyir halindeyken yola düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenen iş makinesi elektrik panosu ve park halindeki 2 araca çarparak zarar verdi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:43
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        TIR'dan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi
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        Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Bir TIR'a yüklenen iş makinası seyir halindeyken aracın üzerinden düştü.

        100 METRE SÜRÜKLENDİ

        DHA'nın haberine göre; 100 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde sürüklenen iş makinası önce kaldırımda bulunan elektrik panosuna ardından caddede park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Ticari araç da çarpmanın etkisiyle arkasında park halinde bulunan otomobile çarparak hasar verdi. İş makinası yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.

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        ŞANS ESERİ ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik firması görevlileri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta ve elektrik panosunda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #ankara
        #Altındağ
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