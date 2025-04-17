Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin ilk çeyrek karı yüzde 60 arttı

Şirketin yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarına göre, bu yılın ilk üç ayındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 arttı.

TSMC'nin bu dönemdeki karı da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı ve yüzde 60,3 yükselerek 361,6 Tayvan doları (11,12 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

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Şirketin yüksek kar artışında, dünyada yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarı iletkenlere yönelik artan talep etkili oldu.

TSMC'nin en büyük müşterileri arasında ABD'nin büyük yapay zeka ve teknoloji şirketleri Apple, Nvidia, AMD, Broadcom ve Qualcomm yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ürünlere yönelik sert tarifeler açıklarken, TSMC, geçen ay, ABD'de yarı iletken tesisleri kurmak için 100 milyar dolar yatırım yapacağını ve böylece ülkede devam edenlerle birlikte toplam yatırımlarının 165 milyar dolara ulaşacağını duyurmuştu.