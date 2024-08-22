Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift, Michael Jackson'ın rekorunu kırdı - magazin haberleri

        Taylor Swift, Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

        Albümleriyle rekorlar üstüne rekor kıran Taylor Swift, bu defa 'Eras' adlı dünya turnesiyle 36 yıl sonra Michael Jackson'ı tahtından indirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Terör tehdidi nedeniyle Viyana konserlerinin iptal edilmesinin ardından 'Eras' adlı dünya turnesine Londra'da devam eden Taylor Swift, verdiği konserlerle rekora imza attı.

          Şehrin ünlü Wembley Stadyumu'nda yaklaşık 92 bin hayranının karşısına çıkan ABD'li şarkıcı, bu yaz stadyumda toplam 8 konser verdi.

        • 2

          Swift, Wembley'deki konser serisiyle Michael Jackson'ın 1988'deki 'Bad' turnesiyle kırdığı 7 konserlik rekoru geride bıraktı. Pop grubu Take That, 2011'deki 'Progress' adlı turnesiyle stadyumda 8 konser vermişti.

        • 3

          Swift, bir turne kapsamında 'Wembley'de en çok sayıda konser veren solo şarkıcı' olarak müzik tarihine geçti.

          Rekorunu sahnede kutlayan 34 yaşındaki şarkıcı, "Beni tek bir turnede Wembley'de 8 kez konser veren ilk sanatçı yaptınız. Bunun için size asla ama asla yeterince teşekkür edemeyeceğiz" dedi.

        • 4

          Salı günkü konser sırasında Swift, "Burada, Londra'da sizin için çalmayı her zaman sevdim ama bu en iyisi. Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hiç bu kadar cömert bir kalabalığa rastlamamıştım. Görünüşe göre her şarkının her sözünü ezberlemişsiniz ve bu bir hayalin gerçekleşmesi” ifadesini kullandı.

        • 5

          Swift, devam eden turne boyunca Wembley Stadyumu'nda diğer tüm stadyumlardan daha fazla sahne aldı. Çoğunlukla dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde üç gece konser verdi.

          Ünlü şarkıcı, 17 Mart 2023'te başladığı turnesine iki aylık ara verecek ve 18 Ekim'de Miami'de yeniden konserlerine devam edecek.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Trump mitinginde kurşun geçirmez cam önlemi
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Yine ipten aldı!
        Yine ipten aldı!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        İflasın eşiğinden
        İflasın eşiğinden
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        Andrew Tate, Romanya’da tekrar gözaltına alındı
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        İtalya'da batan lüks yatta can kaybı 6'ya yükseldi
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        Konkordatolu işyerinde işçinin hakları
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Habertürk Anasayfa