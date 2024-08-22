Taylor Swift, Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

Swift, devam eden turne boyunca Wembley Stadyumu'nda diğer tüm stadyumlardan daha fazla sahne aldı. Çoğunlukla dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde üç gece konser verdi.

Ünlü şarkıcı, 17 Mart 2023'te başladığı turnesine iki aylık ara verecek ve 18 Ekim'de Miami'de yeniden konserlerine devam edecek.