Tavuklu ve nohutlu bamya yemeği nasıl yapılır? Sorusu merak konusu oldu. Atatürk'ün sevdiği yemeklerden biri olan bamya yemeği tarifini haberimizde derledik...

TAVUKLU NOHUTLU BAMYA YEMEĞİ MALZEMELERİ

250 gr Kuşbaşı Tavuk Eti

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Adet Soğan

2 Adet Domates

2 Su Bardağı Su

500 gr Bamya

1 Su Bardağı Haşlanmış Nohut

1 Çorba Kaşığı Haşlanmış Bulgur

1 ÇorbaKaşığı Nane

1/2 Limon

Tuz



TAVUKLU NOHUTLU BAMYA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak 250 gr kuşbaşı tavuk etini derin bir tencereye alın. 1 adet soğanı yemeklik, küçük küçük doğrayıp, kuşbaşı doğranmış tavuk etiyle karıştırın. 2 çorba kaşığı tereyağını da tencereye ekleyip eritin.

2 adet domatesi küp küp doğrayın. Tüm malzemeyi birkaç dakika çevirerek karıştırın. Harca 2 su bardağı suyu ve tuzu ilave edin. 5 dakika kaynatın. 1 su bardağı haşlanmış nohut ve 1 çorba kaşığı haşlanmış bulguru harca ilave edin.

Hepsini 10 dakika daha pişirin. 10 dakika sonra tencereyi ateşten alın. 1 çorba kaşığı nane ve yarım limonu ekleyip servis yapın.