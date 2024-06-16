İkiz fil doğdu
Tayland'da 36 yaşındaki bir filin ikiz doğurduğu ve bu durumun nadir yaşandığı bildirildi
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Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstayden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.
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Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını "hazırlıksız" yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında "doğanın mucizesi" ifadesi kullanıldı.
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Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.
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Yavru fillerden birinin 80 kilogram diğerinin ise 60 kilogram olarak dünyaya geldiği bildirilen açıklamada, ikizlerin gözetim altında bakımlarına devam edildiği belirtildi.
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Elephantstay Direktörü Michelle Reedy de bir filin ikiz doğurmasının çok nadir görüldüğüne işaret etti.
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Öte yandan Save the Elephants kuruluşuna göre fillerde ikiz doğuma yüzde 1 oranında rastlanırken, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise çok daha nadir yaşanıyor.
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