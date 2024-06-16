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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 35° Antalya Kısmen Güneşli 33° Trabzon Yağmurlu 24° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Kısmen Güneşli 28°

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu HATAY °C, 32°C Az bulutlu ISPARTA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ÇANKIRI °C, 31°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu KONYA °C, 31°C Az bulutlu BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM DÜZCE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 33°C Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 25°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 27°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM KARS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ŞANLIURFA °C, 39°C Az bulutlu