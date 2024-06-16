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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı - 16 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 07:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:20
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 33°

        Trabzon

        Yağmurlu 24°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 30°C

        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 31°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 36°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Az bulutlu

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 39°C

        Az bulutlu

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