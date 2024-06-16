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        Haberler Dünya Mescid-i Aksa'da bayram namazı İsrail polisinin kısıtlamalarının altında kılındı | Dış Haberler

        Mescid-i Aksa'da bayram namazı İsrail polisinin kısıtlamalarının altında kılındı

        Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı İsrail polisinin kısıtlamaları altında kılındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:34
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          Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında on binlere ulaştı.

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          İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinliler, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

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          BAZILARIN GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

          Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa’nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının girişine izin vermedi.

        • 4

          ARBEDE YAŞANDI

          Harem-i Şerif’in Silsile Kapısı'nda ise İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

          Burada Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, bir çok Filistinli genci darbetti.

        • 5

          Mescid-i Aksa’nın Kral Faysal kapısında da İsrail polisi çok sayıda Filistinlinin girişine izin vermedi.

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          40 BİN KİŞİ BAYRAM NAMAZI KILABİLDİ

          Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi.

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          Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne tarafından okunan bayram hutbesinde, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım savaşına dikkat çekildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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