Kurban Bayramı'nda sağlığınızı korumaya yarayacak 8 beslenme tüyosu!
Kurban Bayramı; hayvanların kesilip etlerinin yenildiği, aynı zamanda akrabalar ve ihtiyaç sahipleriyle bu etlerin paylaşıldığı bir dönemdir. Dünyanın her yerindeki Müslümanların kutladığı en büyük bayramlardan biri olan bu bayramda insanlar bir araya gelerek yemeklerin tadını çıkarır. Ancak çok et ve tatlı tüketimi sağlık açısından sorun yaratabilir. Peki, nasıl beslenilebilir? İşte, Kurban Bayramı'nda sağlığınızı korumaya yarayacak 8 beslenme tüyosu!
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Kurban Bayramı, Müslümanların bir araya gelerek keyifli sofralar kurduğu, lezzetli yemeklerin tadını çıkardığı özel bir dönemdir. Ancak bayram sofralarının zenginliği ve çeşitliliği, bazen sağlığı göz ardı etmeye neden olabilir. Bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem bayramın tadını çıkarmak hem de vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için büyük önem taşır. Bu yüzden haberimizde Kurban Bayramı'nda nasıl beslenilebileceğine dair ipuçlarını derledik. İşte, detaylar...
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1. KIZARTMA YERİNE IZGARA TERCİH ETMEK
Diyetisyen Garima Goyal, eti kızartarak tüketmek yerine üzerine biraz yağ sürülerek fırınlanmış veya ızgarada pişirilmiş alternatifleri tercih etmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, aynı öğünde yağ ve protein kombinasyonu sindirimi zorlaştırdığı için eti haşlamak da diğer bir seçenek olabilir.
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Bunların yanı sıra etin, kömürün üzerine düşmesini önlemek ve zararlı maddelerin oluşumunu önlemek için görünür yağların çıkarılması gerekebilir. Yani, bu zararlı maddelerin oluşumunu azaltmak için etin kavurmadan önce sirke ve limon ilave edilerek baharatlanması daha iyi olabilir.
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2. BASİT SOSLAR KULLANMAK
Etinizi bol miktarda yağ, krema, kuyruk yağı içeren bir sosla yapmak yerine, daha az yağ içeren bir harçla soslayabilirsiniz. Yani soğan-domates püresiyle daha sağlıklı bir alternatifi tercih edebilirsiniz.
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3. BESLENMENİZE SEBZE VE MEYVE EKLEMEK
Et yemeğini daha sağlıklı, bağırsak dostu, sindirimi kolay (yağ emilimi kolay) bir hale getirmek için etin yanına daha fazla sebze (patates, havuç, bezelye, brokoli gibi sebzeler veya salatalar) ekleyebilirsiniz.
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Ayrıca meyve tüketmek, yüksek lif içeriği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına ve bağırsaklarınızın temiz kalmasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra meyveler, şeker isteğini uzak tutmaya ve kişinin daha uzun süre tok kalmasına yardımcı olur.
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4. KÜÇÜK PORSİYONLU SIK ÖĞÜNLER YAPMAK
Tek öğünde ziyafet çekmek yerine bağırsaklarınızı sağlıklı tutacak küçük ve sık öğünler yemeniz daha iyidir. Ayrıca, bayram ziyaretlerinde ipin ucunu kaçırmak kolay olduğundan en azından porsiyon büyüklüğünüzü kontrol etmeniz şişkinlik yaşamanız gibi durumları engelleyebilir bu yüzden sık ama küçük porsiyonlar tercih edebilirsiniz.
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5. FAZLA ET TÜKETMEMEK
Etin lezzetli bir yiyecek olduğunu ve vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli besin açısından zengin olduğu biliniyor. Ancak diğer yandan, birçok ilgili sağlık sorunundan (GİS rahatsızlığı, gut, kalp-damar hastalıkları, yüksek kolesterol düzeyleri vb.) kaçınmak için aşırı et tüketiminden kaçınmalısınız. Ortalama et tüketimi günlük 75-100 gramı geçmemelidir.
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6. HAYVANLARIN İÇ ORGANLARINDAN KAÇINMAK
Karaciğer, kalp, böbrek gibi iç organların yağ ve kolesterol oranı yüksek olduğundan tüketiminden kaçınmanız daha iyidir. Bunun yerine koyun göğsü, boyun veya kanat gibi daha sağlıklı, az yağlı alternatifleri tercih edebilirsiniz.
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7. TATLILARDAN KAÇINMAK
Kalorilerinizi ve yağ tüketiminizi sınırlamayı hedefliyorsanız tatlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. En azından günde 1 adet tüketmekle kendinizi sınırlamanız, uzun bir bayram ziyaretinde sağlığınız açısından iyi olabilir.
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8. ETLERİ BİRKAÇ GÜN BEKLETMEK
Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise etlerin sindiriminin zor olmasıdır. Özellikle yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açabilir bu yüzden kurban etlerini buzdolabında birkaç gün beklettikten sonrah tüketmek daha iyi olabilir.
Kaynak: Saudi German Health, Hindustan Times