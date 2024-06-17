Montella'dan İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

"BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ"

"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."