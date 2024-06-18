Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!

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Adana'da, alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, üç katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ AA ve DHA'da yer alan habere göre olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

BABA YARALI OLARAK KURTARILDI Ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, C.B. yaralı olarak kurtarıldı.

ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ Evi kontrol eden ekipler, C.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Fas asılla anne Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba C.B'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.