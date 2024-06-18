Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!

        Adana'da, bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında; Fas asılla anne Meryem El Makrum ile 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış hayatını kaybetti. Yangında Makrum'um dini nikahla birlikte yaşadığı C.B. ise yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2024 - 09:10 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda, üç katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YANGIN DİĞER KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

        AA ve DHA'da yer alan habere göre olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

        BABA YARALI OLARAK KURTARILDI

        Ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, C.B. yaralı olarak kurtarıldı.

        ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

        Evi kontrol eden ekipler, C.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Fas asılla anne Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba C.B'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Furkan 16 yaşındaydı... Öldüren hediye!
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
        Paris Olimpiyatları'nda sıcaklık tehlikesi!
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
        Belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
        Mankenin emekli olmayan hali
        Mankenin emekli olmayan hali
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        NBA'de şampiyon Boston Celtics!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Habertürk Anasayfa